Ла Лига не отклоняла план «Барселоны» по возвращению Месси

«Барселона» продолжает работу над возвращением Лионеля Месси.

Каталонский клуб уже предъявил руководству Ла Лиги план регистрации звёздного аргентинца на предстоящее лето, который, по слухам, не был одобрен. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, от Ла Лиги не поступало негативных отзывов относительно вышеупомянутого плана «Барселоны». Боссам «сине-гранатовых» по-прежнему предстоит осуществить ряд операций, чтобы сделка стала возможной, однако об этих требованиях было известно с самого начала.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня текущего года. Известно, что интерес к 35-летнему игроку также проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии.