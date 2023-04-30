Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига не отклоняла план «Барселоны» по возвращению Месси

30 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.20 X 6.20 2 16.00
02.05 20:30

«Барселона» продолжает работу над возвращением Лионеля Месси.

Каталонский клуб уже предъявил руководству Ла Лиги план регистрации звёздного аргентинца на предстоящее лето, который, по слухам, не был одобрен. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, от Ла Лиги не поступало негативных отзывов относительно вышеупомянутого плана «Барселоны». Боссам «сине-гранатовых» по-прежнему предстоит осуществить ряд операций, чтобы сделка стала возможной, однако об этих требованиях было известно с самого начала.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня текущего года. Известно, что интерес к 35-летнему игроку также проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
3
1
2.00 3.70 3.70
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Хетафе Хетафе
1
0
2.33 3.10 3.50
Видео
91 мин
Вальядолид Вальядолид
Атлетико М Атлетико М
2
4
4.90 4.00 1.71
Видео
01.05.23 в 20:00
Мальорка Мальорка
Атлетик Б Атлетик Б
3.80 2.95 2.27
Видео
01.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Жирона Жирона
1.86 3.60 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
23:46 · Испания. Ла Лига
Гризманн оформил 12 ассистов в Ла Лиге после 32-х туров – лучший результат со времён Месси
23:34 · Англия. Премьер-лига
Заха интересен «Барселоне» и «Ювентусу» слухи
23:17 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо: «Лапорт мечтает о переходе в «Барселону»
23:01 · Испания. Ла Лига
Хименес впервые забил и ассистировал в одном матче за «Атлетико» – он выступает в клубе 10 лет
22:42 · Испания. Ла Лига
Ла Лига не отклоняла план «Барселоны» по возвращению Месси
22:15 · Испания. Ла Лига
Де Пауль сравнил Гризманна с Месси
21:30 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
21:27 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» прервал 8-матчевую серию без побед, одолев «Хетафе»
21:14 · Испания. Ла Лига
Третьего пришествия Зидана в «Реал» не намечается
20:32 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен вернуться в строй раньше, чем планировалось
19:16 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил три мяча в ворота «Сельты»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Когда я приехал в «Севилью», дель Нидо сказал мне: «Здесь ты узнаешь, каково это – выигрывать титулы»
17:19 · Испания. Ла Лига
Тебас: «В Ла Лиге Месси встретят с распростёртыми объятиями»
16:56 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» проиграла конкурентам из «Кадиса»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем