Четыре игрока «Барселоны» не хотят покидать клуб этим летом

Несколько игроков «Барселоны» отказываются уходить из каталонского клуба, несмотря на желание руководства продать их.

По информации Marca, этими игроками являются защитник Эрик Гарсия, полузащитник Франк Кесси и форварды Ансу Фати и Ферран Торрес. Ранее появилась информация о желании воспитанника «блауграны» Фати реализовать свой потенциал на «Камп Ноу», в то время как Торрес входит в сферу интересов английских «Арсенала» и «Астон Виллы».

Напомним, что «Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая вышедший на вторую строчку «Атлетико» на 13 очков за пять туров до конца нынешнего сезона.