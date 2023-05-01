«Барселона» продлит контракт с «новым Месси»

15-летний нападающий Ламин Ямал, которого называют «новым Месси», в конце апреля дебютировал за «Барселону» в матче Ла Лиги против «Бетиса». Летом талантливый футболист подпишет новый контракт с каталонским клубом. Трудовой договор будет рассчитан до конца июня 2026 года. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Вопрос с продлением контракта Ямала продвигается очень хорошо, всё под контролем. Он хочет быть здесь, поэтому я спокоен», - приводит Романо слова главного тренера «Барселоны» Хави.

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 11 очков.