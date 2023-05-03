Бускетс: «Приятно, что забил мой друг Альба»

Гол Жорди Альбы принес «Барселоне» важнейшую победу над «Осасуной», и теперь «Барселона» может стать чемпионом Испании уже в следующем туре. Ветеран клуба Серхио Бускетс прокомментировал удачный матч, он рад победе, а также тому, что именно его друг Жорди Альба забил решающий гол.

- Мы очень долго пытались, всеми способами, очень приятно, что получилось в итоге забить. Очень приятно, что забил мой друг Жорди Альба. Наша цель, выиграть чемпионат, пока не обеспечим победу официально, не расслабимся, - цитирует слова Бускетса пресс-служба каталонской команды.

В следующем туре «Барселона» сразится с «Эспаньолом».