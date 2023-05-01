«Барселона» определилась с ценой на Рафинью

Слухи продолжают связывать вингера Рафинью с уходом из «Барселоны». Такой расклад реален, учитывая желание каталонского клуба вернуть Лионеля Месси и необходимость ради этого улучшить финансовое положение.

Как сообщает El Nacional, «Барселона» будет готова рассмотреть предложения по Рафинье, но только те, в которых речь пойдёт о сумме в 60 миллионов евро. За меньшие деньги продавать бразильца «сине-гранатовые» не планируют.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему Рафинье со стороны «Ньюкасла». «Сороки» сейчас занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и могут выйти в Лигу чемпионов.