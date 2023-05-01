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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» определилась с ценой на Рафинью

01 Мая 2023 • 17:50 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.20 X 6.30 2 17.00
02.05 20:30

Слухи продолжают связывать вингера Рафинью с уходом из «Барселоны». Такой расклад реален, учитывая желание каталонского клуба вернуть Лионеля Месси и необходимость ради этого улучшить финансовое положение.

Как сообщает El Nacional, «Барселона» будет готова рассмотреть предложения по Рафинье, но только те, в которых речь пойдёт о сумме в 60 миллионов евро. За меньшие деньги продавать бразильца «сине-гранатовые» не планируют.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему Рафинье со стороны «Ньюкасла». «Сороки» сейчас занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и могут выйти в Лигу чемпионов.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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