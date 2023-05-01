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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси вряд ли вернётся в «Барселону»

01 Мая 2023 • 14:23 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.20 X 6.20 2 17.00
02.05 20:30

Каталонская «Барселона» летом вряд ли сможет осуществить трансфер нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ». По информации от журналиста Гиллема Балаге, сейчас всё указывает на то, что возвращение аргентинца на «Камп Ноу» не состоится.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Барселона» не сможет вернуть Месси в ближайшее трансферное окно, даже несмотря на то, что футболист будет доступен на правах свободного агента.

Напомним, Месси пока склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ». На счету аргентинца 15 голов и 15 результативных передач в чемпионате Франции. Из «Барселоны» Лионель ушёл летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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