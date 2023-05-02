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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глеб рассказал о конфликте с Гвардиолой

02 Мая 2023 • 14:06 Комментировать
Барселона
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Осасуна
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Через 5 ч. 19 мин.

Экс-хавбек «Барселоны» Александр Глеб поделился информацией о конфликте с бывшим наставником каталонского клуба Хосепом Гвардиолой.

«У нас был матч против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов, но Гвардиола исключил меня из состава. Для меня это было очень больно. В тот момент я почувствовал, что мне вонзили нож в спину», — цитирует Глеба Planet Football.

Экс-игрок признался, что вел себя не совсем хорошо, поэтому мог понять решение тренера, но тогда были болезненные эмоции. После этого никаких разговоров с Гвардиолой не было.

Напомним, Глеб выступал за «Барселону» под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Александр Глеб Хосеп Гвардиола
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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