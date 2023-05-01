Хави знает, что Кунде не нравится играть на правом фланге обороны

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в курсе о нежелании центрального защитника Жюля Кунде играть на правом фланге обороны. По информации от Mundo Deportivo, несмотря на это, наставник сказал французу, что ему придётся улучшать свои навыки игры на нелюбимой позиции.

Напомним, «Барселона» летом хочет купить нового правого защитника. Прошлогодний трансфер Эктора Бельерина разочаровал тренерский штаб, поэтому испанец уйдёт в конце сезона на правах свободного агента.

Кунде в этом сезоне отдал три голевые передачи в чемпионате Испании. На позицию правого защитника «Барселона» просматривает таких игроков, как Хуан Фойт и Жоау Канселу.