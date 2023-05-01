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«Манчестер Сити» установил ценник на Бернарду Силву – на игрока претендуют «ПСЖ» и «Барселона»

01 Мая 2023 • 22:43 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.19 X 6.90 2 16.00
Через 20 ч. 7 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб, если сам этого захочет.

Руководство «горожан» не станет препятствовать уходу португальца грядущим летом, если футболист попросить продать его в другой клуб. Интерес к Силве проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Барселона», но сам 28-летний хавбек отдаёт явное предпочтение варианту с переездом в Каталонию. Согласно сведениям 90min, «Манчестер Сити» готов продать своего лидера примерно за 75 млн фунтов стерлингов (около 85 млн евро).

В текущем сезоне Бернарду Силва отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами в 47 матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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