«Манчестер Сити» установил ценник на Бернарду Силву – на игрока претендуют «ПСЖ» и «Барселона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб, если сам этого захочет.

Руководство «горожан» не станет препятствовать уходу португальца грядущим летом, если футболист попросить продать его в другой клуб. Интерес к Силве проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Барселона», но сам 28-летний хавбек отдаёт явное предпочтение варианту с переездом в Каталонию. Согласно сведениям 90min, «Манчестер Сити» готов продать своего лидера примерно за 75 млн фунтов стерлингов (около 85 млн евро).

В текущем сезоне Бернарду Силва отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами в 47 матчах.