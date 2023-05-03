Альба: «Создали много шансов»

Тридцать третий тур чемпионата Испании начался для «Барселоны» оптимальным образом - команда обыграла «Осасуну» благодаря голу активного Жорди Альбы, который вышел в этой игре на замену. После матча Альба прокомментировал свои мысли.

- Мы были очень хороши в атаке, создали много шансов. К счастью, один из них все-таки получилось реализовать и мы добыли важную победу. В чемпионате дела идут очень хорошо. Следующий матч может быть особенным, - цитирует слова Альбы пресс-служба каталонского суперклуба.

А в следующем матче «Барселоне» предстоит сразиться с «Эспаньолом», это случится 14 мая.