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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Создали много шансов»

03 Мая 2023 • 03:00 Комментировать
Барселона
1:0
Осасуна
окончен

Тридцать третий тур чемпионата Испании начался для «Барселоны» оптимальным образом - команда обыграла «Осасуну» благодаря голу активного Жорди Альбы, который вышел в этой игре на замену. После матча Альба прокомментировал свои мысли.

- Мы были очень хороши в атаке, создали много шансов. К счастью, один из них все-таки получилось реализовать и мы добыли важную победу. В чемпионате дела идут очень хорошо. Следующий матч может быть особенным, - цитирует слова Альбы пресс-служба каталонского суперклуба.

А в следующем матче «Барселоне» предстоит сразиться с «Эспаньолом», это случится 14 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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