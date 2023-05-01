Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави: «Будет справедливо, если «Манчестер Сити» выиграет требл»

01 Мая 2023 • 14:50 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.20 X 6.20 2 17.00
02.05 20:30

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес считает «Манчестер Сити» лучшей командой в мире. Напомним, у «горожан» сейчас есть возможность выиграть три трофея, так как они лидируют в чемпионской гонке АПЛ, а также скоро сыграют в полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Англии.

«Будет справедливо, если «Манчестер Сити» выиграет требл. Я считаю эту команду лучшей на планете в данный момент», – сказал Хави на пресс-конференции

Напомним, Хави ранее выступал в качестве футболиста под руководством Хосепа Гвардиолы, который ныне тренирует «Манчестер Сити». Эрнандес дважды выигрывал Лигу чемпионов под началом Гвардиолы в «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2.22 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
14:50 · Англия. Премьер-лига
Хави: «Будет справедливо, если «Манчестер Сити» выиграет требл»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля»: «Будем молиться за Клоппа»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард рассказал о состоянии Кулибали
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить игрока «Реала»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мэйсон не понимает, почему Жоту не удалили? Райан должен беспокоиться о других вещах»
13:24 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард рассказал о кадровой ситуации в «Челси»
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру 1
13:18 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Не думаю, что сейчас лучший момент для встречи с «Арсеналом»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты планы «Тоттенхэма» по Кейну
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на португальского полузащитника
12:59 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб
12:36 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» всё ещё может выиграть АПЛ»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл оценил шансы «Манчестер Сити» на требл
12:07 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Жоржиньо имел большое влияние в раздевалке «Челси»
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну 1
Все новости
Рекомендуем