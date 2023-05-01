Хави: «Будет справедливо, если «Манчестер Сити» выиграет требл»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес считает «Манчестер Сити» лучшей командой в мире. Напомним, у «горожан» сейчас есть возможность выиграть три трофея, так как они лидируют в чемпионской гонке АПЛ, а также скоро сыграют в полуфинале Лиги чемпионов и финале Кубка Англии.

«Будет справедливо, если «Манчестер Сити» выиграет требл. Я считаю эту команду лучшей на планете в данный момент», – сказал Хави на пресс-конференции

Напомним, Хави ранее выступал в качестве футболиста под руководством Хосепа Гвардиолы, который ныне тренирует «Манчестер Сити». Эрнандес дважды выигрывал Лигу чемпионов под началом Гвардиолы в «Барселоне».