Хави готов отказаться от ротации, чтобы как можно раньше обеспечить «Барселоне» титул

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не планирует экспериментировать с составом, пока команда не станет досрочным чемпионом.

До конца сезона остаётся шесть туров, и «сине-гранатовые» уверенно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский «Реал» на 11 очков. Как отмечают испанские СМИ, наставник «Барселоны» поставил игрокам своей команды цель как можно раньше гарантировать чемпионский титул. Специалист не планирует ротировать состав, несмотря на солидный отрыв над преследователями, пока «золото» не будет досрочно завоёвано.

2 мая «Барселона» примет в родных стенах «Осасуну».