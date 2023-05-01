Эззалзули вряд ли покинет «Барселону» летом

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может остаться в клубе на следующий сезон.

21-летний игрок проводит текущую кампанию в «Осасуне» на правах аренды. В июле марокканец вернётся в расположение «Барселоны», однако его будущее считается неопределённым – интерес к молодому футболисту проявляют представители Английской премьер-лиги. По сведениям журналиста Луиса Рохо, Эззалзули имеет отличные шансы продолжить выступления в цветах каталонского гранда, несмотря на слухи. Его уход состоится лишь в том случае, если поступит крайне выгодное предложение.

Контракт Абде Эззалзули с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.