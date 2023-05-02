Бакамбу: «В 2020 году я был близок к переходу в «Барселону»

Нападающий «Олимпиакоса» Седрик Бакамбу признался, что в 2020 году был близок к переходу в каталонскую «Барселону» на правах аренды. Это случилось ещё тогда, когда футболист выступал в чемпионате Китая.

«В январе 2020 года мой трансфер в «Барселону» на правах аренды был практически завершён. На самом деле, я был уже на пути в аэропорт, но в последний момент мне сообщили, что сделка сорвалась. Эрик Абидаль позвонил мне и извинился за то, как руководство себя повело в этой ситуации. Я оценил этот жест», – цитирует Бакамбу Barca Centre.

Напомним, Бакамбу ранее выступал в Испании в составе «Вильярреала».