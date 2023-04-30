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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Заха интересен «Барселоне» и «Ювентусу» слухи

30 Апреля 2023 • 23:34 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.20 X 6.10 2 17.00
02.05 20:30

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может продолжить карьеру в Ла Лиге или Серии А.

Ивуариец решил не продлевать истекающий контракт с «Кристал Пэлас», чтобы летом сменить клуб на правах свободного агента. 30-летний футболист интересен множеству представителей ведущих европейских чемпионатов, а одним из главных претендентов на него давно считается лондонский «Арсенал». По сведениям The Telegraph, в гонке также участвуют «Барселона» и «Ювентус».

Уилфрид Заха стал автором семи забитых мячей и двух результативных передач в 25 поединках нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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