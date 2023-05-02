«Барселона» огласила состав на матч с «Осасуной»

Во вторник вечером «Барселона» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Главный тренер каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тен Штеген, Бальде, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бускетс, де Йонг, Педри, Гави, Рафинья, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Камп Ноу» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 11 очков.