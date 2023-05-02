Тер Штеген сыграл свой 250-й матч за «Барселону» в Ла Лиге

Тридцать третий тур испанского чемпионата начался с игры «Барселоны» против «Осасуны», в которой гегемон добыл победу с минимальным счетом благодаря голу Жорди Альбы. Этот матч был 250-м в истории выступлений за «Барселону» в Ла Лиге для Марк-Андре тер Штегена, немецкого голкипера каталонского суперклуба.

Больше него в чемпионате за «Барселону» сыграли только трое. Это Виктор Вальдес с его 387 матчами, это Андони Субисаррета с 301 матчем, и, наконец, Антонио Рамальяс - 288 матчей.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с «Эспаньолом».