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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» очень заинтересован в Кесси, но игрок хочет остаться в «Барселоне»

02 Мая 2023 • 14:22 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
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Через 5 ч. 19 мин.

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси очень интересен миланскому «Интеру». «Нерадзурри» хотят приобрести ивуарийца в летнее трансферное окно, но футболист пока не заинтересован в том, чтобы покидать команду Хави Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в социальных сетях.

Источник добавляет, что Кесси при этом осознаёт вероятность своей продажи, так как «Барселоне» летом могут понадобиться деньги. В таком случае Франк вполне может вернуться в Серию А.

Напомним, «Барселона» пригласила Кесси прошлым летом на правах свободного агента. Футболист перебрался в команду из «Милана» в статусе чемпиона Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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