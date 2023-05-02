«Интер» очень заинтересован в Кесси, но игрок хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси очень интересен миланскому «Интеру». «Нерадзурри» хотят приобрести ивуарийца в летнее трансферное окно, но футболист пока не заинтересован в том, чтобы покидать команду Хави Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в социальных сетях.

Источник добавляет, что Кесси при этом осознаёт вероятность своей продажи, так как «Барселоне» летом могут понадобиться деньги. В таком случае Франк вполне может вернуться в Серию А.

Напомним, «Барселона» пригласила Кесси прошлым летом на правах свободного агента. Футболист перебрался в команду из «Милана» в статусе чемпиона Италии.