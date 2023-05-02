«Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Осасуны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Осасуна
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Кристенсен Андреас53' (Дембеле Усман (53') •Бальде Алехандро•Де Йонг Френки•Бускетс Серхио•Педри•Рафинья Диас53' (Гарсия Эрик (53') •Левандовски Роберт•Гави36' (Фати Ансу (36')
Айтор Фернандес•Морено Диего•Унаи Гарсия•Эррандо Хорхе• 27'Санчес Мануэль•Ибаньес Пабло•Торро Лукас•Орос Аймар46' (Барха Энрике (46') •Гарсия Рубен46' (Муньос Икер (46') •Авила Эсекьель•Бенито Икер
02 мая. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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