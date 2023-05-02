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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

02 Мая 2023 • 20:02 Комментировать (2)
Барселона
0:0
Осасуна
1 1.11 X 7.50 2 51.00
2-й тайм

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Осасуны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Барселона0:0Осасуна
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдКристенсен Андреас 53' (Дембеле Усман ( 53') Бальде АлехандроДе Йонг ФренкиБускетс СерхиоПедриРафинья Диас 53' (Гарсия Эрик ( 53') Левандовски РобертГави 36' (Фати Ансу ( 36')
Запасные: Ямаль ЛаминКесси ФранкПенья ИньякиАльба ЖордиАлонсо МаркосТоррес ФерранТорре ПаблоТенас Арнау
Айтор ФернандесМорено ДиегоУнаи ГарсияЭррандо Хорхе  27'Санчес МануэльИбаньес ПаблоТорро ЛукасОрос Аймар 46' (Барха Энрике ( 46') Гарсия Рубен 46' (Муньос Икер ( 46') Авила ЭсекьельБенито Икер
Запасные: Будимир АнтеГомес МойсесКике ГарсияЭррера СерхиоКруз ХуанВаленсия ПаблоПенья РубенЭрнандес Аридане
02 мая. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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Комментарии (2)
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NOBODY
02 Мая 2023 в 20:09
ничего себе, а разве Барса играет в ла Лиге?????? вроде уходить собрались....
andi
02 Мая 2023 в 21:15
Без БАРСЫ будет не та ла-лига.
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