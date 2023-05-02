«Барселоне» остался лишь один «сухой» матч до повторения абсолютного рекорда топ-4 чемпионатов Европы

В тридцать третьем туре испанского чемпионата «Барселона» вновь победила, на сей раз обыграв «Осасуну» с минимальным счетом. Свои ворота команда Хави Эрнандеса сохранила сухими - и это был уже двадцать пятый «сухой» матч «Барселоны» в текущем сезоне.

По этому показателю команда сравнялась с «Челси» из участников четырех лучших чемпионатов Европы (Англия, Германия, Италия, Испания), который в сезоне 2004/2005 также сыграла 25 сухих матчей - тогда это было при тренере Жозе Моуринью.

Абсолютный рекорд был установлен в сезоне 1993/1994 «Депортиво» из Ла-Коруньи - 26 «сухих» матчей.