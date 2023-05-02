Жорже Мендеш на днях обсудит новый контракт Бальде с «Барселоной»

Каталонская «Барселона» на днях обсудит с агентом Алехандро Бальде Жорже Мендешем новый контракт левого защитника. Напомним, что действующее соглашение фуллбека с «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года.

«Барселона» уже запланировала с Мендешем встречу на ближайшие дни. Вероятно, что помимо нового контракта Бальде агент обсудит с руководством «сине-гранатовых» и другие вопросы. Ранее ходили слухи о возможном переходе в «Барселону» Жоау Канселу на правах аренды. Португалец пока выступает за «Баварию», но до сих пор принадлежит «Манчестер Сити».

Бальде в нынешнем сезоне отметился пятью ассистами в чемпионате Испании.