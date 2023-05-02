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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жорже Мендеш на днях обсудит новый контракт Бальде с «Барселоной»

02 Мая 2023 • 13:40 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
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Через 6 ч. 19 мин.

Каталонская «Барселона» на днях обсудит с агентом Алехандро Бальде Жорже Мендешем новый контракт левого защитника. Напомним, что действующее соглашение фуллбека с «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года.

«Барселона» уже запланировала с Мендешем встречу на ближайшие дни. Вероятно, что помимо нового контракта Бальде агент обсудит с руководством «сине-гранатовых» и другие вопросы. Ранее ходили слухи о возможном переходе в «Барселону» Жоау Канселу на правах аренды. Португалец пока выступает за «Баварию», но до сих пор принадлежит «Манчестер Сити».

Бальде в нынешнем сезоне отметился пятью ассистами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорже Мендеш Алехандро Бальде
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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