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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» всё-таки выдавила победу над «Осасуной», больше часа игравшей в меньшинстве

02 Мая 2023 • 22:24 Комментировать (6)
Барселона
1:0
Осасуна
окончен

«Барселона» и «Осасуна» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч 33-го тура Ла Лиги состоялся 2 мая на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона1:0Осасуна
(1:0) Альба Жорди85'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдКристенсен Андреас 53' (Дембеле Усман ( 53') Бальде Алехандро 76' (Альба Жорди ( 76') Де Йонг ФренкиБускетс Серхио 75' (Торрес Ферран ( 75') ПедриРафинья Диас 53' (Гарсия Эрик ( 53') Левандовски РобертГави 36' (Фати Ансу ( 36')
Запасные: Ямаль ЛаминКесси ФранкПенья ИньякиАлонсо МаркосТорре ПаблоТенас Арнау
Айтор ФернандесМорено ДиегоУнаи ГарсияЭррандо Хорхе  27'Санчес МануэльИбаньес ПаблоТорро Лукас 59' (Круз Хуан ( 59') Орос Аймар 46' (Барха Энрике ( 46') Гарсия Рубен 46' (Муньос Икер ( 46') Авила Эсекьель 59' (Кике Гарсия ( 59') Бенито Икер 70' (Эрнандес Аридане ( 70')
Запасные: Будимир АнтеГомес МойсесЭррера СерхиоВаленсия ПаблоПенья Рубен
02 мая. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

Хави не стал трогать состав, который разорвал «Бетис» в прошлом туре. Четыре гола «Барселона» отправила в ворота «огурцов», за пять матчей до этого забив всего два. Ровно те же 11 футболистов вышли и против «Осасуны», и в этом матче тоже случилось довольно быстрое удаление. Не сыграл и получаса Эрандо, схвативший за футболку Педри, рвавшегося на рандеву с голкипером. Арбитр увидел фол последней надежды и удалил игрока «Осасуны».

За мгновение до удаления Педри мог забивать, выскочив на прострел Бальде. Алехандро устроил неплохое соло и прострелил чуть назад, испанец подставил ногу и просто не попал в угол. Затем случилось удаление Эрнандо и опаснейший штрафной удар Рафиньи. Классно закрутил бразилец, «стенку» перебросил, заставил мяч чиркнуть по перекладине, но в створ так и не попал.

После этих моментов случилось и негативное событие. До перерыва травма Гави заставила-таки Хави чуть изменить состав. Для усиления атаки вышел Ансу Фати, «Барселоне» предстояло додавить 10 игроков «Осасуны». Каталонцы и так владели мячом 2/3 игрового времени, а тут ещё усилили натиск. На старте второго тайма обязан был забивать как раз свежи Ансу Фати, под углом выскочивший на голкипера. Пытался он перебросить Айтора Фернандеса, но сделать этого не смог.

Хави решил ещё освежить атаку, выпустив Дембеле и Эрика Гарсию вместо Рафиньи и Кристенсена. Усман сразу стал обострять: притащил мяч по правому краю, отдал Педри, а тот вырезал диагональ. На противоположный угол вратарской площади примчался Френки Де Йонг, пробил в касание, попав точно по позиции голкипера. Далее Бускетс выдал обостряющую передачу, разрезавшую оборону «Осасуны» чуть левее центра. Левандовски подстроился под мяч и плотно пробил метров с восьми, но и тут выручил голкипер.

После такой серии сейвов мог Айтор Фернандес и подставить команду. Под прессингом Левандовски голкипер «Осасуны» вынес мяч в ноги Феррана, от Торреса мяч поскакал в сторону ворот, пролетев рядом со штангой. «Барселона» затолкала всё-таки мяч в ворота после невероятной суматохи, удара Фати в защитника и добивания Левандовски в пустые ворота, но и тут порадоваться не удалось. Ферран Торрес, боровшийся за мяч в самом начале эпизода, находился в офсайде.

Казалось, что обидных нулей «Барселоне» не избежать, но за пять минут до конца основного времени хозяева выдавили гол. Левандовски набросил с правого угла штрафной площади, Де Йонг продлил полёт мяча, а дальнюю штангу замкнул Жорди Альба, пробивший в касание – 1:0. «Барселона» победила и сделал ещё шаг к чемпионскому титулу. «Реал» проигрывает 14 баллов, имея матч в запасе.

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Осасуна Барселона
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Ando Loko
02 Мая 2023 в 22:54
Победили, моменты были, но...
1. Почему Альба играет так мало? Он на сегодня в атаке дает +10 в отличии от Бальде.
2. Почему Левандовски до сих пор играет в основе без замен? Ему не 25, видно, что он устал.
3. Почему Хави так ужасен в матч-менеджменте? Игра в навесы наскучила уже к перерыву. Шокировал момент во втором тайме, где на первой линии билд-апа опустился Бускетс и стало 5 игроков в линию. Причем фланги не торопились разгоняться.
4. Предполагаю, что это последний сезон Фати в Барселоне.
5. В то время, как в АПЛ тренеры создают инвертированных фланговых защитников, гибридные схемы владения и обороны, интересные ходы с прессингом, тактики формата 2-2-2-2, Хави в это время застрял в 2012 - никаких интересных ходов, раскрытия игроков, влияния на игру...

И как вишенка на торте: Хави согласен вернуть в команду Месси, чтобы окончательно "вернуться" в 10е годы.
Шарипов Тахир
02 Мая 2023 в 23:05
Поддерживаю твои выводы на все 100 процентов. Может быть, только в отношении Альбы не совсем согласен, он явно не молод и вытянуть 90 минут не может. А твои выводы про ях
Хави и про Фати - это абсолютное попадание в цель-яблочко. Я ещё постоянно удивляюсь тому, что и отец Фати и он сам возмущаются тому что его не ставят в основу. С такой игрой, как говорится ловить нечего!
pol-black
02 Мая 2023 в 22:43
матч запоротых моментов. Осасуна конечно стояла насмерть, и несколько моментов своих имела. Барса атаковала неплохо, но завершающие удары были так себе.
главное, что смогли получить положительный результат. отрыв как минимум не уменьшается.
Шарипов Тахир
02 Мая 2023 в 22:50
А запоротые моменты о чем говорят? О неведении?! Нет это говорит об отсутствии мастерства! Взять того же Фати. Ну в одном моменте, допускаю, невезение. В остальных же, скорее, неумение! Или Де Йонг- как можно, находясь перед воротами шириной 7 метров, бить во вратаря, ну и так далее!!! Нет у Барсы сейчас голеадоров!
Ando Loko
02 Мая 2023 в 22:59
Де Йонг бил одним касанием, где мяч летел даже не параллельно воротам, а под углом к воротам. Факт того, что он смог нанести неплохой удар говорит скорее о мастерстве.
Странно говорить, что у Барсы нет голеадоров, когда в команде играет игрок, который за последние 5 лет голов 200 на высшем уровне. Проблема в усталости Роберта, ему бы на лавочку на пару матчей присесть.
Шарипов Тахир
02 Мая 2023 в 23:09
Так Голеадор на то есть таковой, когда он забивает! Тот же Роберт в Баварии гораздо регулярнее забивал! В Барсе же он только в первом круге радовал. В этом году его почти и не видно!
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