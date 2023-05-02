Мендеш проведёт встречу с Фати для обсуждения будущего игрока в «Барселоне»

Агент Жорже Мендеш в ближайшее время обсудит с Ансу Фати его положение в «Барселоне».

Сам нападающий, как и ранее, не планирует никуда уходить, однако Мендеш считает, что может трудоустроить своего клиента в подходящем для него клубе. По информации журналистки Хелены Кондис, во вторник агент проведёт с 20-летним игроком встречу для обсуждения его дальнейшего пребывания в «Барселоне». Стороны детально проанализируют ситуацию, чтобы прийти к наиболее выгодному для всех решению.

Ранее Мендеш сообщил руководству каталонского клуба о готовности одного из представителей Английской премьер-лиги купить Ансу Фати за 70 млн евро.