Алемани «нашумел» - летом спортивный директор «Барселоны» покинет клуб

Не так давно спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани объявил о том, что летом «Барселона» сделает несколько громких ходов на трансферном рынке, клуб «пошумит», так выразился Алемани.

Но имел он ввиду, видимо, несколько другое - как сообщает клубный сайт «Барселоны», летом Алемани покинел клуб, несмотря на контракт до 2024 года. Он уведомил об этом президента клуба Жоана Лапорту. Тому не оставалось ничего иного, как согласиться с решением Алемани.

Что собирается делать спортивный директор «Барселоны» после первого июля, не сообщается. Он проработал в клубе чуть более двух лет, с марта 2021.