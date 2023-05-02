Хави пока не выбрал между Дембеле и Рафиньей на матч против «Осасуны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес до сих пор не определился, кого поставит на правый фланг в сегодняшнем матче против «Осасуны» в рамках чемпионата Испании. По информации от Mundo Deportivo, испанский специалист выбирает между вингерами Рафиньей Диасом и Усманом Дембеле, который недавно восстановился после травмы.

Напомним, Дембеле появился на поле в матче с «Бетисом» на замену. Хави раздумывает над тем, чтобы выпустить француза в основе на поединок с «Осасуной».

Отметим, что за 6 туров до конца у «Барселоны» есть преимущество в 11 очков от второго места в чемпионате.