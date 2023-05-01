Ла Лига забраковала план «Барселоны» по летним трансферам

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может остаться без трансферов. Как сообщает издание Sport, руководство Ла Лиги забраковало план «сине-гранатовых», по которому клуб смог бы подписать новичков в обход правилам финансового фэйр-плея.

Напомним, «Барселону» в данный момент больше всего связывают с возможным возвращением Лионеля Месси. В шорт-листе клуба также находятся полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и центральный защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес. Все сделки руководство хотело провернуть на правах свободных агентов.