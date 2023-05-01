«Барселона» нашла альтернативу Месси в «Сельте»

Каталонская «Барселона» уже знает, кого попробует подписать в случае неудачи с трансфером нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, которого главный тренер Хави Эрнандес в следующем сезоне хочет использовать в роли плеймейкера.

Как сообщает Diario AS, если «сине-гранатовым» не удастся провернуть трансфер Месси на правах свободного агента, руководство переключит своё внимание на полузащитника «Сельты» Габри Вейгу. Если верить источнику, президент «Барселоны» Жоан Лапорта испытывает большую симпатию к молодому испанцу и считает его главной альтернативой Месси.

В контракте у Вейги с «Сельтой» есть сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро. На счету 20-летнего хавбека 9 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.