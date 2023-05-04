Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас высказался о возможной зарплате Месси в «Барселоне»

04 Мая 2023 • 17:18 Комментировать
Барселона
1:0
Осасуна
окончен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о зарплате Лионеля Месси после возможного возвращения в «Барселону».

«Если «Барса» подпишет Месси, его зарплата будет меньше, чем в «Пари Сен-Жермен». Его возвращение теперь зависит от продажи игроков каталонцами. Я думаю, что «Барса» получит хорошую прибыль от продажи футболистов этим летом», — заявил президент испанского чемпионата, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году, перейдя в «ПСЖ». Ранее появилась информация о том, что аргентинец уйдёт из французского гранда на правах свободного агента после нынешнего сезона.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.05.23 в 20:30
Севилья Севилья
Эспаньол Эспаньол
1.80 3.65 4.80
Видео
04.05.23 в 20:30
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
1.98 3.40 4.10
Видео
04.05.23 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вальядолид Вальядолид
1.77 3.65 5.00
Видео
04.05.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Бетис Бетис
1.72 3.75 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
17:59 · Россия. Премьер-лига
Представитель Дугласа Сантоса высказался об интересе «Барселоны»
17:18 · Испания. Ла Лига
Тебас высказался о возможной зарплате Месси в «Барселоне»
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» рассматривает трансфер игрока «Барселоны» 1
15:18 · Англия. Премьер-лига
Куртуа: «У нас совершенно не было проблем в матчах с «Челси» и «Ливерпулем»
14:00 · Италия. Серия А
Браим Диас хочет остаться в «Милане» 2
13:50 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет продать Фати также для того, чтобы освободить десятый номер для Месси
12:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продать Фати, но сам игрок не горит желанием уходить
12:04 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди – единственный игрок «Реала», который пропустит финал Кубка Испании из-за травмы
11:52 · Испания. Ла Лига
Бускетс не перейдёт в МЛС, но зато может оказаться в Саудовской Аравии
10:37 · Испания. Ла Лига
Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Месси, Бензема и Модрича 3
10:19 · Италия. Серия А
«Салернитана» решила выкупить Булайе Диа у «Вильярреала»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ньюкасл» нашли усиление в Испании
09:46 · Испания. Ла Лига
Гути: «На месте Месси я бы не возвращался в «Барселону» 1
09:22 · Испания. Ла Лига
Кройф собирается уйти из «Барселоны»
08:40 · Испания. Ла Лига
Перес взбешён выступлением «Реала» в чемпионате Испании 8
Все новости
Рекомендуем