Тебас высказался о возможной зарплате Месси в «Барселоне»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о зарплате Лионеля Месси после возможного возвращения в «Барселону».

«Если «Барса» подпишет Месси, его зарплата будет меньше, чем в «Пари Сен-Жермен». Его возвращение теперь зависит от продажи игроков каталонцами. Я думаю, что «Барса» получит хорошую прибыль от продажи футболистов этим летом», — заявил президент испанского чемпионата, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году, перейдя в «ПСЖ». Ранее появилась информация о том, что аргентинец уйдёт из французского гранда на правах свободного агента после нынешнего сезона.