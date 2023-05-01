Мендеш сообщил «Барселоне», что клуб из АПЛ предложит за Фати 70 миллионов евро

«Барселона» летом может продать своего воспитанника Ансу Фати в Английскую премьер-лигу. По информации от Sport, агент футболиста Жорже Мендеш сообщил руководству «сине-гранатовых», что клуб из Английской премьер-лиги скоро предложит за Ансу 70 миллионов евро.

Напомним, Фати ранее выразил желание остаться в «Барселоне», даже несмотря на отсутствие регулярной игровой практики. Главным претендентом на Ансу считался «Манчестер Юнайтед», но источник пока не сообщает имя команды, которая готова заплатить 70 миллионов евро.

Фати в этом сезоне забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Испании.