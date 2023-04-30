«Барселона» намерена заняться продажей игроков с первых дней летнего трансферного окна

«Барселона» запланировала распродажу на предстоящее трансферное окно.

Необходимость продавать футболистов продиктована финансовыми трудностями клуба, а также амбициозными целями, среди которых, к примеру, возвращение Лионеля Месси. Как сообщает журналист Ашраф бен Айад, приоритетная задача «Барселоны» – начать продавать игроков с первых же дней летнего окна. Руководство каталонского гранда приготовило конкретный план, и некоторые игроки уже знают о почти неизбежном уходе.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, на 11 опережая мадридский «Реал» за шесть туров до финиша.