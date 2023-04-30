Инсайдер Романо: «Лапорт мечтает о переходе в «Барселону»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

28-летний футболист рассматривает возможность смены клуба в летнее трансферное окно, так как недоволен потерей места в основном составе «горожан». Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, большая мечта Лапорта – присоединение к «Барселоне». В «Манчестер Сити» пока отказываются комментировать будущее испанского центрбека – он, как и другие игроки команды, полностью сосредоточен на футбольных делах команды.

Эмерик Лапорт лишь 19 раз появился на поле в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.