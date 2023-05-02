Хави Эрнандес: «Цель всё ближе»

Тридцать третий тур испанского чемпионата начался с домашней победы «Барселоны» в матче с «Осасуной», она досталась каталонцам за пять минут до конца игры. Примерно в пяти минутах сейчас находится «Барселона» и от чемпионского титула в Ла Лиге. Хави Эрнандес, наставник каталонского суперклуба, подтвердил, что главная цель сезона все ближе и ближе.

- Очень важный шаг. Мы почти у цели, идём шаг за шагом. Победа в матче с «Осасуной» - это важнейший и гигантский шаг, - цитирует слова Хави испанское издание Marca.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с земляками из «Эспаньола», это случится 14 мая.