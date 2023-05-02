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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави Эрнандес: «Цель всё ближе»

02 Мая 2023 • 23:43 Комментировать
Барселона
1:0
Осасуна
окончен

Тридцать третий тур испанского чемпионата начался с домашней победы «Барселоны» в матче с «Осасуной», она досталась каталонцам за пять минут до конца игры. Примерно в пяти минутах сейчас находится «Барселона» и от чемпионского титула в Ла Лиге. Хави Эрнандес, наставник каталонского суперклуба, подтвердил, что главная цель сезона все ближе и ближе.

- Очень важный шаг. Мы почти у цели, идём шаг за шагом. Победа в матче с «Осасуной» - это важнейший и гигантский шаг, - цитирует слова Хави испанское издание Marca.

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с земляками из «Эспаньола», это случится 14 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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