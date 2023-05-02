Ла Лига ещё не отказывала «Барселоне» в возвращении Месси

Руководство испанской Ла Лиги ещё не забраковало возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону». Издание Mundo Deportivo сообщает, что несмотря на слухи, ситуация ещё не решена.

«Барселона» уже направила Ла Лиге свой план по возвращению Месси, который включает несколько шагов по сокращению зарплатной ведомости. Напомним, потенциальный трансфер аргентинца должен состояться на правах свободного агента, ведь у футболиста заканчивается контракт с «ПСЖ».

Месси летом 2021 года был вынужден покинуть «Барселону», так как руководство Ла Лиги не позволило клубу продлить контракт с игроком из-за нарушения правил финансового фэйр-плея.