«Барселона» в двух очках от оформления чемпионского титула

Тридцать третий тур чемпионата Испании начался для «Барселоны» наилучшим образом - она победила «Осасуну», а вот мадридский «Реал» традиционно неудачно съездил в Сан-Себастьян, проиграв там местному «Реал Сосьедад» со счетом 0:2.

Это означает, что разрыв между гегемонами испанского футбола достиг четырнадцати очков - за пять туров до конца чемпионата. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» - ничьей не будет достаточно для оформления чемпионского титула, вопреки надеждам «кулесов», а вот победа снимет все вопросы официально. Этот матч состоится четырнадцатого мая.