Булыкин высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Это будет мегапереход, всем он интересен. Но состоится он или нет, мы узнаем в ближайшем будущем — там много нюансов, много лимитов, скажем так. А вот в Саудовской Аравии лимитов нет», — заявил эксперт, чьи слова цитирует «Газета.Ру».

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году, перейдя в «ПСЖ». После недавнего скандала с поездкой в Саудовскую Аравию стало известно, что аргентинец покинет французский гранд на правах свободного агента после нынешнего сезона.