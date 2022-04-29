Пуч жаждет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч хочет остаться в клубе, несмотря на то, что в последнее время очень редко появляется на поле. В последний раз его выпустили на замену 13 марта, Пуч сыграл около 20 минут в победном матче против «Осасуны», но с тех пор он не появляется на поле уже девять матчей кряду.

- «Барселона» - моя команда, и мой город. Тут вся моя родня, и успеха я хочу добиться тоже именно тут, - пояснил Пуч в интервью испанскому изданию El Mundo Deportivo.

Пуч выступает за «Барселону» с 2018 года, в текущем сезоне он сыграл в одиннадцати матчах и забил один гол. Это случилось как раз в упомянутом матче против «Осасуны».