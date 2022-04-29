«Реал» готов расстаться с Асенсио

Мадридский «Реал» намерен продать испанского полузащитника Марко Асенсио.

По информации Sport es, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по Асенсио в районе 35-40 миллионов евро. Однако, «Реал» может предложить футболисту новое соглашение, но без увеличения зарплаты.

26-летний игрок в этом сезоне принял участие в 38 матчах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге, набрав 78 очков после 33-го тура. У ближайшего преследователя, «Барселоны», 63 очка. «Сливочные» продолжают участие в Лиге чемпионов, в первом полуфинальном матче они в гостях уступили «Манчестер Сити» (3:4).