Лукаку и «Барселона» - возможен роман

Переживающий сейчас не лучшие времена в лондонском «Челси» бельгийский нападающий Ромелу Лукаку подыскивает себе новые варианты, так как с возвращением в миланский «Интер» у него, судя по всему, не складывается.

Теперь у бельгийца возник другой вариант - как сообщает испанское издание Marca, Матеу Алемани и Жорди Кройф, советник президента Лапорты, встретились с представителем Лукаку Федерико Пасторелли.

И это вполне ожидаемо породило слухи о возможном переходе Лукаку в «Барселону», особенно в свете того, что уже мало кто сомневается, что Ромелу покинет летом лондонский «Челси».