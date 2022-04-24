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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал дату возвращения в строй Ансу Фати

24 Апреля 2022 • 15:56 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.30 5.40 10.00
Через 5 ч. 28 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, когда будет готов сыграть вингер Ансу Фати.

19-летний футболист не появляется на поле с зимы. Из-за травм он пропустил большую часть текущего сезона.

По словам Хави, Фати уже вернулся к полноценным тренировкам и готов сыграть в начале мая: «Если всё пойдёт удачно, он будет с нами в следующем матче против «Мальорки». Он полностью вовлечён в общекомандные тренировки. Это позитивный момент для нас, и он может помочь нам», – рассказал наставник «сине-гранатовых».

Поединок «Барселоны» против «Мальорки» пройдёт 1 мая. Перед этим каталонцам предстоит сыграть против «Райо Вальекано» – встреча состоится сегодня.

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Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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24.04  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
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