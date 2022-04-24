Хави назвал дату возвращения в строй Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, когда будет готов сыграть вингер Ансу Фати.

19-летний футболист не появляется на поле с зимы. Из-за травм он пропустил большую часть текущего сезона.

По словам Хави, Фати уже вернулся к полноценным тренировкам и готов сыграть в начале мая: «Если всё пойдёт удачно, он будет с нами в следующем матче против «Мальорки». Он полностью вовлечён в общекомандные тренировки. Это позитивный момент для нас, и он может помочь нам», – рассказал наставник «сине-гранатовых».

Поединок «Барселоны» против «Мальорки» пройдёт 1 мая. Перед этим каталонцам предстоит сыграть против «Райо Вальекано» – встреча состоится сегодня.