Гризманн останется в «Атлетико» по окончании сезона

Нападающий Антуан Гризманн продолжит свои выступления за мадридский «Атлетико» в следующем сезоне.

Правами на 31-летнего француза по-прежнему владеет «Барселона», однако Гризманн не вернётся в Каталонию, а продолжит свои выступления в Мадриде, информирует издание Sport. Напомним, что аренда игрока обошлась «матрасникам» в 10 млн евро, а за его выкуп столичный клуб заплатит ещё 40 млн евро.

Антуан Гризманн отметился 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 34 поединках за «Атлетико» во всех турнирах нынешней кампании. Трансферная стоимость форварда сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.