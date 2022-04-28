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Гризманн останется в «Атлетико» по окончании сезона

28 Апреля 2022 • 20:25 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
3.05 3.05 2.50
30.04 22:00

Нападающий Антуан Гризманн продолжит свои выступления за мадридский «Атлетико» в следующем сезоне.

Правами на 31-летнего француза по-прежнему владеет «Барселона», однако Гризманн не вернётся в Каталонию, а продолжит свои выступления в Мадриде, информирует издание Sport. Напомним, что аренда игрока обошлась «матрасникам» в 10 млн евро, а за его выкуп столичный клуб заплатит ещё 40 млн евро.

Антуан Гризманн отметился 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 34 поединках за «Атлетико» во всех турнирах нынешней кампании. Трансферная стоимость форварда сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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АТЛЕТИК Б АТЛЕТИКО М
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