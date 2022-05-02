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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он вернулся!» - Хави нахваливает Фати

02 Мая 2022 • 02:40 Комментировать
Барселона
2:1
Мальорка
окончен

В матче 34-го тура чемпионата испанской Ла Лиги «Барселона» в домашнем матче переиграла «Мальорку», взяв дежурные три очка. Одним из главных событий игры стало появление на поле Ансу Фати, который вернулся спустя почти три месяца после очередной травмы. Публика встретила его овациями, нахваливал его после матча и главный тренер каталонского суперклуба - Хави Эрнандес.

- Я очень доволен им. Он постарался побыстрее восстановиться и вернуться на поле в этом сезоне. Он особенный, это игрок, который может выиграть матч, но о нем нужно заботиться. Думаю, Фати станет нашим отличным 9-м номером, я считаю, что он должен играть в штрафной площади соперника, - цитирует Хави испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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окончен Барселона 2:1 Мальорка 1.28 5.80 10.50
02.05  22:00 Хетафе ... Бетис 2.95 3.20 2.55
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