В переговорах «Барселоны» и Дембеле произошёл позитивный сдвиг

Прошедшая встреча приблизила «Барселону» и Усмана Дембеле к долгожданному подписанию нового контракта.

Надежды каталонского клуба на успешный исход длительных обсуждений значительно возросли. Дембеле выразил желание остаться в «Барселоне», этого же хочет и главный тренер команды Хави Эрнандес.

По сведениям журналиста Адриена Гренье, 24-летний французский вингер готов пойти на компромисс, снизив свои финансовые требования. В ближайшее время «Барселона» вернётся с улучшенным предложением.

Известно также, что Дембеле уже получал более выгодные с финансовой точки зрения предложения от других клубов.