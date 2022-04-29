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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анти-юбилей «Барселоны» - команда не забивает со штрафных уже 50 матчей кряду

29 Апреля 2022 • 20:53 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.30 5.40 9.50
01.05 22:00

С уходом Лионеля Месси «Барселона» перестала забивать со штрафных ударов. Как сообщает испанское издание AS, на этой неделе исполнилось уже 50 матчей, как «Барселона» не забивала со штрафного удара. В последний раз это сделал Лионель Месси в матче с «Валенсией» 2 мая прошлого года.

Если раньше при каждом опасном штрафном ударе «Камп Ноу» приходил в возбуждение еще когда Месси только подходил к мячу, то сейчас при штрафных на поле воцаряется бардак - Усман Дембеле, Жорди Альба, Дани Алвес, Херард Пике и даже Мемфис Депай начинают спорить за право пробить.

Поэтому сейчас Хави пытается определить нового исполнителя штрафных ударов - в частности, ими могут быть Педри или Гави. Работа идет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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