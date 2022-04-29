«Барселона» заинтересовалась талантом из «Сельты»

Полузащитник «Сельты» Хави Галан может летом перебраться в «Барселону», об этом сообщает Diario Sport. Представители клуба уже встречались с окружением Галана, причем интересы игрока представляет не кто иной, как Жорже Мендеш - известнейший португальский агент.

Галана, которому 27 лет, в «Барселоне» рассматривают как альтернативу для Жоржи Альбы. Его трансферная стоимость невысока - около девяти миллионов евро согласно Transfermarkt. Галан начал выступать в «Сельте» в прошлом году. В текущем сезоне Хави сыграл в 34 матчах за «Сельту» в общей сложности, сделав три голевые передачи.