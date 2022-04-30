Дембеле может пропустить матч с «Мальоркой» из-за болезни

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить матч 34-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», который состоится завтра, 1 мая.

Как сообщает Sport.es, француз заболел ангиной и рискует пропустить ближайшую игру каталонцев.

Напомним, в данный момент Дембеле ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, который истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в составе «сине-гранатовых» 28 матчей, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач.