Хави решил организовать барбекю для игроков «Барселоны»

Посыпавшиеся в последнее время на «Барселону» неудачи заставляют тренера команды Хави Эрнандеса искать нестандартные пути мотивировать своих игроков. Так, как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, в четверг после тренировки Хави организует для команды барбекю, которое, по замыслу наставника клуба, укрепит командный дух.

Любопытно, что база «Барселоны» располагает соответствующими удобствами - ранее некоторые наставники клуба также садились пожарить шашлычок с игроками, когда дела шли не лучшим образом. То есть, это делалось и до «эпохи Хави». И наверняка - помогало!