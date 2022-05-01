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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» стала второй после уверенной победы над «Мальоркой»

01 Мая 2022 • 23:55 Комментировать (4)
Барселона
2:1
Мальорка
окончен

«Барселона» воспользовалась проблемами конкурентов в борьбе за второе место и единолично взобралась на эту строчку после победы над «Мальоркой»  в 34-м туре чемпионата Испании. Игра прошла типично для домашних матчей каталонцев, которые постоянно атаковали. В начале встречи соперники обменялись опасными моментами, а гол Рональда Араухо отменили из-за офсайда. Вскоре Мемфис Депай проник в штрафную и прицельно пробил в уголок - гол. После перерыва Серхио Бускетс подкараулил отскок мяча и из-за пределов штрафной вколотил его в сетку. Ферран Торрес мог делать счет разгромным, но судьи усмотрели пассивный офсайд у его партнера. В концовке Антонио Раильо коленом переправил мяч в сетку, но гости уже не могли спасти матч - 2:1 в пользу «Барселоны».

Протокол игры  
Барселона 2:1Мальорка
(1:0) Депай Мемфис25'   
(2:0) Бускетс Серхио54'   
  79'Раильо Антонио (2:1)
Тер Штеген Марк-АндреАлвес Даниэл  89' (Ленгле Клеман (  89') Араухо РональдПике Херард  28' (Гарсия Эрик (  28') Альба Жорди   90'Де Йонг ФренкиБускетс СерхиоГави   35'Торрес Ферран  75' (Фати Ансу (  75') Обамеянг Пьер-Эмерик  75' (Дембеле Усман (  75') Депай Мемфис
Запасные: Де Йонг ЛюкБрайтвайт МартинПуч РикардЮмтити СамуэльНето МурараМингеса ОскарТраоре АдамаТенас Арнау
Рико СерхиоРуссо ФранкоРаильо Антонио   63'Вальент МартинМаффео Пабло   90'Санчес Антонио  70' (Ли Кан Ин (  70') Батталья Родриго  70' (Сальва Севилья (  70') Оливан БрианРодригес Даниэль  60' (Гренье Клеман (  60'   64') Анхель Луис  89' (Хопп Мэттью (  89') Фернандо Ниньо  60' (Кубо Такефуса (  60')
Запасные: Рикельме ЛеонардоГонсалес ДжованниРейна МанолоПратс АбдонЛьябрес ХавьерБаба ИддрисуМаркос Фернандез
01 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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окончен Гранада 1:1 Сельта 2.85 3.25 2.60
окончен Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад 3.35 3.25 2.25
окончен Барселона 2:1 Мальорка 1.28 5.80 10.50
02.05  22:00 Хетафе ... Бетис 2.95 3.20 2.55
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