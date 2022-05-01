«Барселона» стала второй после уверенной победы над «Мальоркой»

«Барселона» воспользовалась проблемами конкурентов в борьбе за второе место и единолично взобралась на эту строчку после победы над «Мальоркой» в 34-м туре чемпионата Испании. Игра прошла типично для домашних матчей каталонцев, которые постоянно атаковали. В начале встречи соперники обменялись опасными моментами, а гол Рональда Араухо отменили из-за офсайда. Вскоре Мемфис Депай проник в штрафную и прицельно пробил в уголок - гол. После перерыва Серхио Бускетс подкараулил отскок мяча и из-за пределов штрафной вколотил его в сетку. Ферран Торрес мог делать счет разгромным, но судьи усмотрели пассивный офсайд у его партнера. В концовке Антонио Раильо коленом переправил мяч в сетку, но гости уже не могли спасти матч - 2:1 в пользу «Барселоны».