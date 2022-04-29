«Аякс» не отпустит Лисандро Мартинеса в «Барселону» этим летом

Амстердамский «Аякс» надеется удержать в своём составе защитника Лисандро Мартинеса, несмотря на интерес «Барселоны».

24-летний центральный защитник, способный сыграть слева и в центре обороны, давно обозначен как одна из главных целей «Барселоны» на лето для укрепления защитной линии. По сведениям TyC Sports, клуб из Амстердама не собирается продавать аргентинца в предстоящее трансферное окно, поскольку команда и так будет ослаблена уходом Нуссера Мазрауи и Райана Гравенберха. Кроме того, летом с «Аяксом» попрощается и главный тренер Эрик тен Хаг.

Контракт Лисандро Мартинеса с «Аяксом» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне футболист сборной Аргентины сыграл за амстердамцев 37 матчей, в которых забил 1 гол и 4 раза ассистировал.