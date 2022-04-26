«Барселона» продлит контракт с Араухо

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит контракт с клубом.

Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2026 года, отступные установлены в размере одного миллиарда евро, сообщает официальный сайт клуба. Подписание нового контракта состоится в пятницу, 29 апреля на «Камп Ноу», мероприятие будет закрыто для публики. Помимо подписания, ожидается выступление президента команды Жоана Лапорты.

В нынешнем сезоне 23-летний уругваец принял участие в 39 матчах и забил четыре мяча.

«Барселона» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 63 очка после 33-х туров. У лидирующего мадридского «Реала» в активе 78 очков.