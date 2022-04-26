Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продлит контракт с Араухо

26 Апреля 2022 • 14:59 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1.35 5.10 8.50
01.05 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит контракт с клубом.

Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2026 года, отступные установлены в размере одного миллиарда евро, сообщает официальный сайт клуба. Подписание нового контракта состоится в пятницу, 29 апреля на «Камп Ноу», мероприятие будет закрыто для публики. Помимо подписания, ожидается выступление президента команды Жоана Лапорты.

В нынешнем сезоне 23-летний уругваец принял участие в 39 матчах и забил четыре мяча.

«Барселона» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 63 очка после 33-х туров. У лидирующего мадридского «Реала» в активе 78 очков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
14:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлит контракт с Араухо
13:13 · Испания. Ла Лига
Орье рассказал о совместной работе с Моуринью
12:40 · Испания. Ла Лига
Иско перейдёт в «Бетис», где будет зарабатывать по 10 миллионов за сезон
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодую звезду «Барселоны»
11:40 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Вильярреала» Капу назвал Эмери гением
10:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет удержать своего воспитанника
10:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Наслаждаюсь работой в «Реале»
08:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Атлетика»
25 Апреля
23:12 · Голландия. Эредивизие
Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения Кройфа
22:45 · Испания. Кубок
Хоакин установил уникальное достижение «Бетиса»
21:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» собирается подписать 16-летнего голкипера
19:57 · Испания. Ла Лига
Хоакин не собирается заканчивать карьеру
17:35 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Дест пропустит остаток сезона
17:01 · Англия. Премьер-лига
Кунде хочет покинуть «Севилью»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Де Йонга двух футболистов 3
Все новости
Рекомендуем