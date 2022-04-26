Продление контракта Гави – приоритет «Барселоны» на ближайшие месяцы

«Барселона» продолжит работу по продлению контрактов с важными игроками.

Как стало известно сегодня, клубу удалось завершить успехом длительные переговоры о новом контракте с Рональдом Араухо. Теперь, как утверждает Mundo Deportivo, боссы каталонцев сосредоточатся на подписании нового договора с 17-летним полузащитником Гави со значительным повышением суммы отступных.

Действующее соглашение перспективного юниора истекает летом следующего года, в связи с чем за ситуацией уже следят многочисленные топ-клубы, в числе которых «Ливерпуль», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Гави отыграл за «Барселону» 43 матча в нынешнем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 6 результативных передач.