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Продление контракта Гави – приоритет «Барселоны» на ближайшие месяцы

26 Апреля 2022 • 20:43 Комментировать
Барселона
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Мальорка
1.35 5.10 8.50
01.05 22:00

«Барселона» продолжит работу по продлению контрактов с важными игроками.

Как стало известно сегодня, клубу удалось завершить успехом длительные переговоры о новом контракте с Рональдом Араухо. Теперь, как утверждает Mundo Deportivo, боссы каталонцев сосредоточатся на подписании нового договора с 17-летним полузащитником Гави со значительным повышением суммы отступных.

Действующее соглашение перспективного юниора истекает летом следующего года, в связи с чем за ситуацией уже следят многочисленные топ-клубы, в числе которых «Ливерпуль», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Гави отыграл за «Барселону» 43 матча в нынешнем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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